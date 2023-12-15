أردوغان خلال اتصال مع الرئيس الإماراتي: من المهم إيقاف إسرائيل بأسرع وقت

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المهم إيقاف إسرائيل بأسرع وقت ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم في قطاع غزة.

وشدد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا خلاله الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، في 11 نوفمبر من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

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وأكد أردوغان على أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر بروح الوحدة".

وأشار بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن الجانبين بحثا الهجمات الإسرائيلية على غزة والمساعي الرامية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، وجهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والخطوات المتخذة لضمان السلام.

وفي اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى بلغ 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450 منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + الأناضول