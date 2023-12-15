الجيش الإسرائيلي يعد بمكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن 4 من كبار قادة حماس (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مكافأة مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات عن عدد من كبار قادة حركة "حماس"، أو يساهم في تسليمهم للقوات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وزعت القوات الإسرائيلية منشورات على أهالي قطاع غزة تتضمن مكافأة مالية كبيرة مقابل تزويدها بمعلومات عن كل من يحيى السنوار ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد الضيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمناشير التي وزعت على أهالي القطاع وتضمنت نصا يقول: "فقدت حماس قوتها لم يتمكنوا من قلي بيضة، نهاية حماس قريبة، من أجل مستقبلكم من يقدم معلومات تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب على قطاع غزة سيحصل على مكافأة بقيمة:

مكافأة قيمتها 400 ألف دولار مقابل معلومات عن يحيى السنوار.

مكافأة مالية بقيمة 300 ألف دولار مقابل محمد السنوار.

مكافأة مالية قيمتها 200 ألف دولار مقابل محمد سلامة.

مكافأة قيمتها 100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد الضيف.

The new pamphlets airdropped by the Israelis offer monetary rewards to the residents for the information on Yahye Sinwar, his brother Mohammad, Rafah aSalame (head of Hamas intelligence and Khan Younis operations) and lastly Muhammed Deif for the lowest amount pic.twitter.com/RnqNo1kQSG — Gaza Report - اخبار غزة (@gaza_report) December 14, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء الواردة في المناشير مطلوبة للقوات الإسرائيلية منذ سنين طويلة، وتم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب وفرض بحقها عقوبات كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية وحتى الأمريكية.

وأصبح القضاء على حركة حماس وقادتها في قطاع غزة عنوانا رئيسيا ضمن الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لتبرير حربها على قطاع غزة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مرارا قتله لعدد من قادة الحركة وأعضائها، إلا أنه لم يتمكن حتى اليوم من الوصول إلى كبار قادة الحركة أو تحديد أماكنهم حتى.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل