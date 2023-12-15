بن فرحان يناقش في أوسلو التطورات في قطاع غزة وأهمية العمل لوقف إطلاق النار

ناقش وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، اليوم الجمعة، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين بن فرحان وايدي، على هامش زيارة اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي تزور العاصمة النرويجية أوسلو.

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كما شدّد الجانبان على تهيئة الظروف اللازمة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

وناقش الوزيران أيضا أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادّة لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات. بحسب بيان وكالة أنباء "واس".

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى النرويج أحمد الحربي، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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وقبل أيام، أعرب وزير الخارجية فيصل بن فرحان عن استيائه من عرقلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قرار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث هو مذبحة لا مثيل لها وغير مبررة.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة الوزارية يطالبون في جولاتهم الدولية بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر"رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

المصدر: واس + RT