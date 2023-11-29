اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحثوا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك بمشاركة وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب حضور وزير خارجية مملكة ماليزيا زمبري عبد القادر، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية "اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة".

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى "مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

كما جدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر "رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT