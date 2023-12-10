الصحة العالمية: لا نستطيع إيصال المساعدات لغزة في ظل استمرار الحرب

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القرار بشأن المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، والذي تبناه أعضاء المنظمة بالإجماع، لا يمكن تنفيذه في ظل استمرار القتال.

وقد عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية جلسة خاصة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأحد 10 ديسمبر، بناء على طلب 17 من أعضائه البالغ عددهم 34.

وتم تبني قرار بالإجماع يدعو إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وإجلاء الجرحى من القطاع، وامتثال أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي.

وقال غيبريسوس: "أعدكم بأنني وزملائي سننفذ القرار بأفضل ما في وسعنا. لكنني أكرر أن تقديم المساعدة الإنسانية المستدامة على النطاق المطلوب في ظل الظروف الحالية أمر مستحيل. وبدون وقف إطلاق النار لن يكون هناك سلام. وبدون سلام لا عون".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة، إن 14 مستشفى فقط من بين 36 في قطاع غزة لا تزال تعمل. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة مصاب بالشلل بالفعل بسبب الصراع المستمر ولا يستطيع القطاع تحمل خسارة المستشفيات والأسرة الأخرى.

وقد أسفرت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين عن مقتل 17997 مواطنا حتى الآن وإصابة نحو 49 ألفاً آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.

المصدر: RT