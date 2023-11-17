منظمة الصحة العالمية: قلقون للغاية من انتشار الأمراض في قطاع غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض في قطاع غزة، في ظل تواجد سكانها بمراكز إيواء مع القليل من الغذاء والمياه النظيفة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "إننا قلقون للغاية من انتشار الأمراض مع حلول فصل الشتاء". وفق وكالة "رويترز".

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بدوره حذر تقرير لـ"برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)" من أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة مع نقص الإمدادات الغذائية التي يشهدها، مطالبا بفتح ممر آمن آخر لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمال مباشر للمجاعة. وحيث إن تلبية وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال معبر حدودي واحد غير كافي.. والأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء إلى غزة".

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: RT