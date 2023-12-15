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بينهم أطباء.. "الأورومتوسطي" يفند مزاعم الجيش الإسرائيلي حول اعتقال مسلحين من مستشفى كمال عدوان

أخبار العالم العربي

بينهم أطباء..
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أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبدو، أنه رصد طبيبا وممرضين يعملون في مستشفى كمال عدوان، في الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي التي ادعي فيها استسلام عناصر من "حماس".

وقد نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو بالإضافة إلى لقطتين قال إنه يظهر مسلحين يسلمون أسلحتهم بعد استسلامهم من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وقال عبدو، إنه حدد أشخاصا ظهروا في الصورة، وهم الطبيب المتدرب نصر عماد المدهون، وممرضان يعملان في مستشفى كمال عدوان، وربما تم إجبارهم على حمل السلاح ليظهروا كذلك في الصورة المزعومة. 

وفي بيان مصاحب للفيديو، قال الجيش الإسرائيلي: "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة، خرج أكثر من 70 ناشطا إرهابيا من المستشفى حاملين أسلحة". وأضاف البيان أنه جرى تسليم الرجال إلى وحدات المخابرات الإسرائيلية داخل غزة لاستجوابهم.

المصدر: RT + "القدس نت"

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