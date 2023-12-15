بينهم أطباء.. "الأورومتوسطي" يفند مزاعم الجيش الإسرائيلي حول اعتقال مسلحين من مستشفى كمال عدوان

أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبدو، أنه رصد طبيبا وممرضين يعملون في مستشفى كمال عدوان، في الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي التي ادعي فيها استسلام عناصر من "حماس".

وقد نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو بالإضافة إلى لقطتين قال إنه يظهر مسلحين يسلمون أسلحتهم بعد استسلامهم من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وقال عبدو، إنه حدد أشخاصا ظهروا في الصورة، وهم الطبيب المتدرب نصر عماد المدهون، وممرضان يعملان في مستشفى كمال عدوان، وربما تم إجبارهم على حمل السلاح ليظهروا كذلك في الصورة المزعومة.

#عاجل استسلام أكثر من 70 ناشطًا حمساويًا مع أسلحتهم لقوات جيش الدفاع والشاباك في منطقة مستشفى كمال عدوان في غزة!



قامت قوات جيش الدفاع بالتعاون مع جهاز الأمن العام بالعمل في محيط مستشفى "كمال عدوان" وعثرت على مبنى استخدمه عناصر حمساوية والذي احتوى على وسائل قتالية. وخلال النشاط… pic.twitter.com/YZfPoNJpXQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2023

وفي بيان مصاحب للفيديو، قال الجيش الإسرائيلي: "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة، خرج أكثر من 70 ناشطا إرهابيا من المستشفى حاملين أسلحة". وأضاف البيان أنه جرى تسليم الرجال إلى وحدات المخابرات الإسرائيلية داخل غزة لاستجوابهم.

المصدر: RT + "القدس نت"