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مراسلنا: قتلى وإصابات في استهدافات إسرائيلية لمحافظة رفح

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مراسلنا: قتلى وإصابات في استهدافات إسرائيلية لمحافظة رفح
Globallookpress
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أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والإصابات في استهدافات إسرائيلية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفاد المراسل بأن القوات الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة شحادة في حي البرازيل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

كما استهدفت منزل عائلة البنا، في مخيم يبنا وسط محافظة رفح، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى والعشرات من الإصابات.

واستهدفت القوات الإسرائيلية سيارة ودراجة نارية في خربة العدس شمال رفح، ما أسفر عم مقتل 3 أشخاص.

ووسط محافظة رفح، استهدفت القوات الإسرائيلية منزل عائلة أبو شعر في مخيم الشابورة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.

كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية منزل عائلة العرجا في شارع جورج شرق المحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.

في غضون ذلك، يتواصل القصف المدفعي وإطلاق نار على مدار الساعة برفح.

المصدر: RT

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