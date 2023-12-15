 
مباشر

يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل

أخبار العالم

يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlnt

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، بأن يهود الولايات المتحدة جمعوا مبلغا غير مسبوق بتاريخهم لمساعدة إسرائيل.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب في غزة خلال يوم واحد وتتحدث عن تحول
واشنطن تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب في غزة خلال يوم واحد وتتحدث عن تحول "دراماتيكي"

ولفت الموقع إلى أن اليهود الأمريكيين جمعوا رقما قياسيا قدره 1 مليار دولار من التبرعات لإسرائيل، بما في ذلك حوالي 600 مليون دولار جمعتها الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) منذ اندلاع الحرب في غزة، وفق ما نشر باحثون من برنامج رودرمان للدراسات اليهودية الأمريكية في جامعة حيفا.

ووفقا للباحثين، فإن "هذا المبلغ غير مسبوق" ويمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بثاني أكبر جهد لجمع التبرعات من قبل الجالية اليهودية في الخارج في التاريخ، والذي حدث خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006. 

المصدر: واينت 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)