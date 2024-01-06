عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي: عمليات التفتيش الإسرائيلية التعسفية تبطئ تسليم المساعدات إلى غزة

قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، بعد زيارة لمعبر رفح الحدودي المصري إن عمليات التفتيش الإسرائيلية التعسفية لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تبطئ تسليمها إلى قطاع غزة.

وقال السيناتور كريس فان هولين والسيناتورجيف ميركلي إن "مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر منذ أسابيع للدخول إلى غزة، والمستودع يمتلئ بالبضائع التي رفضها المفتشون الإسرائيليون تعسفيا، كل شيء بدءا من معدات اختبار المياه إلى المعدات الطبية اللازمة لولادة الأطفال".

وأشار المسؤولان إلى "عملية مرهقة تؤدي إلى إبطاء عملية الإغاثة للسكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التفتيش الإسرائيلية التعسفية لشحنات المساعدات الإنسانية".

وقالا إن "النظام الذي يضمن عدم تعرض شحنات المساعدات داخل غزة للاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية معطل تماما".

وصرح ميركلي في مؤتمر صحفي مع فان هولين لمجموعة من الصحفيين في القاهرة: "ما أذهلني بالأمس هو صفوف الشاحنات الممتدة لأميال، حيث لم نتمكن من العد ولكن كان هناك المئات".

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ92 تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 22722 قتيلا.

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المصدر: RT + "أ ب"