 
مباشر

بعد الإعلان عن مقتل ضابط جديد بمعارك غرة..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر

أخبار العالم العربي

بعد الإعلان عن مقتل ضابط جديد بمعارك غرة..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqhq

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مقتل ضابط جديد برتبة رائد في صفوفه، في معركة شمال قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي، من تل أبيب، قائد فرقة في لواء الناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وقد تم إخطار عائلته، فيما تمت ترقيته من رتبة رائد إلى رتبة مقدم بعد وفاته".

وكشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 510 عسكريين في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

بعد الإعلان عن مقتل ضابط جديد بمعارك غرة..الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر

ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.

إقرأ المزيد
"سرايا القدس" تعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون "دكت بها تحشدات عسكرية إسرائيلية" (فيديو)

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

إقرأ المزيد
غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة
غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا