"سرايا القدس" تعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون "دكت بها تحشدات عسكرية إسرائيلية" (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من استهدافها بقذائف الهاون للتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرقي مدينة خان يونس بغزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق خان يونس".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22722 قتيلا، والجرحى إلى 58166 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بأن القوات الإسرائيلية نبشت 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرقت منها 150 جثمانا.

وأفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم السبت، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT