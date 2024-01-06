غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم السبت، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح.

محور الشمال..

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة التوام، تزامنا مع استهدافات عنيف للطيران الإسرائيلي لمشروع بيت لاهيا.

محور الوسط..

أسفر القصف الإسرائيلي لعدد من المنازل في أحياء متفرقة من المنطقة الوسطى في القطاع إلى وقوع ما لا يقل عن 25 قتيلا، وعشرات الجرحى.

وأشار مراسلنا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شمال شرق بلدة دير البلح مع دخول الحرب على غزة يومها الـ92.

محور الجنوب..

استهدفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم منزلا مأهولا في حي المنارة جنوب شرق خان يونس ما أسفر عن وقوع 18 قتيلا وعدد من الإصابات.

كما أدى القصف الإسرائيلي على محيط منطقة أصداء غرب محافظة خان يونس إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى.

بيانات القسام..

"أجهز مقاتلونا على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من النقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، إلى جانب إجازهم على أحد الجنود بعد تصويبهم فوهة البندقية على ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده، والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية"

" فجر مقاتلونا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح"

"كما تمكنوا من عن تفجير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة "شواظ" إلى جانب استهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، في مخيم البريج وسط القطاع".

وأشارت "القسام" إلى "أن مقاتليها تمكنوا أمس الجمعة من الإطباق على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح، بعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين"

المصدر: RT