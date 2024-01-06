حسين الشيخ تعليقا على وثيقة غالانت: مستقبل قطاع غزة يحدده الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل

أكد أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم السبت، أن "مستقبل قطاع غزة يحدده الشعب الفلسطيني، وليس إسرائيل".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب حسين الشيخ: "إن مستقبل قطاع غزة يحدده الشعب الفلسطيني، وليس إسرائيل".

وأضاف الشيخ: "إن كل السيناريوهات التي يطرحها سياسيو الاحتلال وقادته محكوم عليها بالفشل"، متابعا: "الحل الشامل ورحيل الاحتلال هو خيارنا وبرنامجنا واستراتيجيتنا".

The future of the Gaza Strip is determined by the Palestinian people, not Israel. All scenarios proposed by the occupation politicians and leaders are doomed to fail. The comprehensive solution and the departure of the occupation is our choice, our program and our strategy. https://t.co/d00pX3ip7l — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 6, 2024

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية في غزة، حيث سيكون الفلسطينيون مسؤولين هناك بشرط ألا يكونوا معادين" لتل أبيب.

وأشار إلى أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل العسكري في القطاع دون قيود".

وفي تصريحات لها، لفتت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى أن "غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل"، مشددة على ضرورة العودة إلى مبدأ القانون الدولي.

وجاءت هذه التصريحات في إطار الانتقادات الموجهة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي دعت إلى إعادة توطين سكان غزة.

وكان سموتريش قد دعا إلى إبعاد سكان غزة من القطاع، معتبرا أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام الإسرائيليين "لجعل الصحراء تزدهر".

وبشكل منفصل، أشار بن غفير إلى أن الصراع الحالي يمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

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المصدر: RT