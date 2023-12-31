"لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص".. سموتريتش يلوح بتهجير الغزيين وعودة الاستيطان

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، دعوته للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه، مناشدا أن "تتصرف إسرائيل على نحو صحيح" على الصعيد الاستراتيجي.

وقال سموتريتش في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه "إذا تصرفنا بشكل استراتيجي صحيح، فستكون هناك هجرة وسنعيش في قطاع غزة"، وأضاف "لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص هناك".

وتابع أنه "إذا ظل هناك 100-200 ألف عربي في غزة، فإن كل الحديث حول "اليوم التالي" (للحرب على غزة) سيكون مختلفا تماما".

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وادعى سموتريتش أن "سكان غزة يريدون مغادرتها"، مستطردا بالقول "إنهم يعيشون في غيتو وضائقة منذ 75 عاما".

وعبر سموتريتش عن معارضته لمناقشة مستقبل قطاع غزة أو ما بات يعرف في الخطاب الإسرائيلي بـ"اليوم التالي"، معتبرا أن ذلك قد يوحي بأن الحرب المتواصلة على غزة منذ 86 يوما على وشك الانتهاء.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن الحرب ستستغرق وقتا طويلا، موضحا أنه يشارك في هذا النقاش مدفوعا بـ"رفضه ترك الملعب للاعبين آخرين بدأوا ببحث المسألة".

وقال سموتريتش إنه "للحفاظ على أمننا علينا السيطرة على المنطقة، وللسيطرة على المنطقة على المدى البعيد، يجب أن نتواجد مدنيا فيها".

وقال سموتريتش إنه "يجب أن يتم تجنيد الرأي العام الدولي والدول الغربية لهذه الجهود"، معتبرا أنها "توفر حلا إنسانيا لسكان غزة الذين يعيشون في ضائقة وينشؤون على كره اليهود".

"التهجير والاستيطان هما الحل"!

وعن إعادة الاستيطان في قطاع غزة، قال إنه يدعم الاستيطان "في كل مكان بما في ذلك في قطاع غزة"، معتبرا أن "الاستيطان في القطاع بات موضع إجماع عند المجتمع الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل المناطق الفلسطينية المحتلة 1967 بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان فيها، معتبرا أن طولكرم وجنين هما "عاصمتا الإرهاب (على حد تعبيره)" في الضفة الغربية، في إشارة إلى تصاعد أنشطة المقاومة فيهما، لعدم وجود استيطان مكثف في شمال الضفة".

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وفي حوار مع قناة 12 الإسرائيلية أمس السبت، دعا سموتريتش إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

وقال "لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية"، مضيفا أنه "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".

وكرر سموتريتش رفضه لاستلام السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: "سيحكمون هناك تماما مثلما تحكم حماس".

وأضاف "أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك"، وتابع "سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية