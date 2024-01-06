 
مباشر

وزيرة الخارجية الفرنسية لنظيرها الإيراني: لن يستفيد أي أحد من التصعيد في المنطقة

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفرنسية لنظيرها الإيراني: لن يستفيد أي أحد من التصعيد في المنطقة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqix

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال اتصال هاتفي بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن خطر اندلاع صراع إقليمي في المنطقة أصبح أكبر منه في أي وقت مضى.

وأوضحت كولونا عبر منصة "إكس": "تواصلت هاتفيا بالوزير الإيراني عبد اللهيان، وأبلغته برسالة واضحة للغاية، إن خطر اندلاع صراع إقليمي أصبح أكبر منه في أي وقت مضى".

وأضافت كولونا أنه "يجب على إيران وأعوانها التوقف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار لأنه لن يستفيد أي أحد من التصعيد"، بحسب قولها.

وقالت كاثرين كولونا، في وقت سابق، إن "غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل"، وأكدت على ضرورة العودة إلى مبدأ القانون الدولي.

هذا وأعلنت طهران أن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في بيروت، هو خطأ استراتيجي سيؤدي إلى توتير المنطقة وسترتد تبعاته على الولايات المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن "مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة تثبت بأن الكيان الصهيوني لم يحقق أيا من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية، وذلك على الرغم من الدعم المباشر الذي تقدمه الولايات المتحدة لهذا الكيان".

إقرأ المزيد
إيران تحمل إسرائيل وداعميها تبعات اغتيال صالح العاروري
إيران تحمل إسرائيل وداعميها تبعات اغتيال صالح العاروري
إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يزعم تفكيك
الجيش الإسرائيلي يزعم تفكيك "هيكل حماس العسكري" في شمال غزة ويعلن استمرار الحرب على القطاع
إقرأ المزيد
إجراء مناورات مشتركة بين القوات البحرية العراقية والإيرانية في نهر أروند لأول مرة (صور)
إجراء مناورات مشتركة بين القوات البحرية العراقية والإيرانية في نهر أروند لأول مرة (صور)
إقرأ المزيد
حزب الله اللبناني: عملية اغتيال الشيخ صالح العاروري لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب
حزب الله اللبناني: عملية اغتيال الشيخ صالح العاروري لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب

المصدر: RT + "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا