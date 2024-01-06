وزيرة الخارجية الفرنسية لنظيرها الإيراني: لن يستفيد أي أحد من التصعيد في المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال اتصال هاتفي بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن خطر اندلاع صراع إقليمي في المنطقة أصبح أكبر منه في أي وقت مضى.

وأوضحت كولونا عبر منصة "إكس": "تواصلت هاتفيا بالوزير الإيراني عبد اللهيان، وأبلغته برسالة واضحة للغاية، إن خطر اندلاع صراع إقليمي أصبح أكبر منه في أي وقت مضى".

J’ai appelé le ministre iranien A. Abdollahian et lui ai fait passer un message très clair : le risque d’embrasement régional n’a jamais été aussi important; l'#Iran et ses affidés doivent immédiatement cesser leurs actions déstabilisatrices. Personne ne gagnerait à une escalade. — Catherine Colonna (@MinColonna) January 6, 2024

وأضافت كولونا أنه "يجب على إيران وأعوانها التوقف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار لأنه لن يستفيد أي أحد من التصعيد"، بحسب قولها.

وقالت كاثرين كولونا، في وقت سابق، إن "غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل"، وأكدت على ضرورة العودة إلى مبدأ القانون الدولي.

هذا وأعلنت طهران أن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في بيروت، هو خطأ استراتيجي سيؤدي إلى توتير المنطقة وسترتد تبعاته على الولايات المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن "مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة تثبت بأن الكيان الصهيوني لم يحقق أيا من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية، وذلك على الرغم من الدعم المباشر الذي تقدمه الولايات المتحدة لهذا الكيان".

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المصدر: RT + "أ ف ب"