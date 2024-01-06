إجراء مناورات مشتركة بين القوات البحرية العراقية والإيرانية في نهر أروند لأول مرة (صور)

أقيمت اليوم السبت مناورات بحرية مشتركة للفيلق الإيراني والعراقي بحضور 313 عوامة في النصب التذكاري لـ"شهداء والفجر 8" في مدينة آبادان.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن المناورة المشتركة بين إيران والعراق أقيمت بحضور قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني وممثل المرشد الأعلى في خوزستان ومحافظ خوزستان ومجموعة من المسؤولين من خوزستان ورؤساء العشائر والشيوخ العراقيين والإيرانيين.

وقال موسوي فرد، ممثل المرشد الإيراني على خامنئي في محافظة خوزستان خلال هذه المناورات: "إن شهداء المقاومة ضاعفوا الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي، إذا كنا اليوم نشهد الأمن وأمريكا خائفة من محور المقاومة، ذلك بفضل جهود الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

مهر

وأوضح العميد مهدي هاشمي، قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري: "بمناسبة هذا اليوم العظيم لجبهة المقاومة التاريخية، أجرينا عرضا عسكريا بحضور المسؤولين ومجموعة من القوات البحرية في نهر أروند..اليوم، أتيحت لنا الفرصة لنكون مع قادة الحشد الشعبي وأعضاء البرلمان والعشائر العراقية الأخرى والمسؤولين، وقد حدث هذا العرض بهدف تحرير القدس ونصرة شعب غزة المظلوم".

مهر

وأضاف العميد هاشمي: "في هذا العرض المجيد أظهرنا للجميع أن كل شعوب المقاومة، وخاصة الشعب الإيراني، من الصياد إلى الجنرال، كلهم يقفون ويدافعون عن قضية القدس العظيمة، ونحن مع فلسطين والمظلومين حتى نهاية حياتنا".

مهر

وأكد أن "هذه المناورات تجري لأول مرة بين البلدين إيران والعراق وبحضور مسؤولي البلدين، وسنشهد تعاونا أكبر".

مهر

المصدر: "مهر"