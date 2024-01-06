شاهد.. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد ضيف

نشر العميد دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورة لشخص يزعم أنه محمد الضيف القائد العام لـ "كتائب القسام" والمطلوب الأول لدى جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة جديدة لمحمد الضيف، تم الكشف عن هذه الصورة من أحد أجهزة الحاسوب التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية البرية في غزة".

وتقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الضيف ظهر في الصورة على النقيض تماما من تقييمات ما قبل الحرب، في إشارة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، صورة جديدة قالت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

ويعتبر محمد الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل، وتجنّب الاغتيال والاعتقال مرات عديدة، والصورة الوحيدة الحقيقية المتداولة سابقا له هي صورة عمرها عقود من الزمن.

والضيف واسمه محمد دياب إبراهيم المصري والمكنى بـ"أبو خالد" من مواليد أغسطس من العام 1965.

المصدر: RT