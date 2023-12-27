شاهد.. "جيروزاليم بوست" تنشر صورة حديثة لقائد "كتائب القسام" محمد الضيف

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، صورة جديدة قالت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

ويعتبر محمد الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل، وتجنّب الاغتيال و الاعتقال مرات عديدة، والصورة الوحيدة الحقيقية المتداولة سابقا له هي صورة عمرها عقود من الزمن.

وبحسب ما قالته مصادر رسمية إسرائيلية، فإن تل أبيب تعتقد طوال سنوات أن صحة محمد الضيف ليست على ما يرام، وأن المولود باسم "محمد دياب إبراهيم المصري" قبل 58 عاما في غزة، يخضع دائما لرعاية صحية، ويتنقل بسيارات إسعاف، أو جالس باستمرار كما المشلول على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة، بحسب ما استنتجت من مطاردته طوال سنوات.

إلا أن معلومات استخباراتية جديدة كشفت إسرائيل فيها عن حالة محمد الضيف الصحية بصورة فاجأتها، بعد اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن "أبو خالد" المعروف بلقب محمد الضيف "يتمتع بحالة صحية جيدة على عكس ما كان متداولا ومعروفا"، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مؤخرا.

إقرأ المزيد

ووعد الجيش بمكافأة قيمتها 100 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عن محمد ضيف.

المصدر: RT