"لما يجي المسيح".. تفاعل كبير مع تصريحات أمير سعودي عن القدس (فيديو)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل حول تحرير القدس.

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وتحدث الفيصل خلال مشاركته في المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي عن رد أخيه عبد الله الفيصل على سؤال "متى ستتحرر القدس؟"، حيث قال: "الله يرحمه أخوي عبد الله الفيصل بعد حرب 1967 سُئل من قبل بعض المجالس متى تعتقد يا سمو الأمير أن تتحرر القدس؟ بدون تردد التفت عليهم وقال لما يجي المسيح إن شاء الله..".

واستطرد الفيصل: "أنا أكثر تفاؤلا من أخوي عبد الله".

وأثارت تصريحات الأمير السعودي ردود أفعال متباينة على منصة "إكس"، حيث قال أحد النشطاء: "ستمضي أحداث الدنيا كلها إلى حيث أراد الله لها أن تصل وتكون، وليس إلى حيث أراد لها البشر وخططوا له فالأمر أمره والقضاء قضاؤه والحكم حكمه وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الأُمورُ".

ستمضي أحداث الدنيا كلها إلى حيث أراد الله لها أن تصل وتكون، وليس إلى حيث أراد لها البشر وخططوا له فالأمر أمره والقضاء قضاؤه والحكم حكمه وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الأُمورُ

اللهم انصر اخواننا في ففُّلّسِسِطٌيّن🤲🏻🤲🏻🤲🏻 — تـــــركـــي 🇸🇦 (@tt6hh) January 5, 2024

وقال آخر: "وفقا للتحليلات التاريخية وآراء بعض المفكرين وكتاب التاريخ، هناك توقع بأن تتحرر القدس بحلول عام 2027. هذا التوقع يعتمد على سلسلة من الأحداث الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك احتمال استعادة الصين لتايوان وتحركاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، والتي يُتوقع أن تحدث حوالي عام 2025. يعتقد البعض أن هذه الأحداث قد تمهد الطريق لتحرير القدس بعد عامين منها، ولكن بالطبع، كل هذه التوقعات تبقى في إطار التكهنات وتعتمد على تطورات كثيرة محتملة".

وفقاً للتحليلات التاريخية وآراء بعض المفكرين وكتاب التاريخ، هناك توقع بأن تتحرر القدس بحلول عام 2027. هذا التوقع يعتمد على سلسلة من الأحداث الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك احتمال استعادة الصين لتايوان وتحركاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، والتي يُتوقع أن تحدث حوالي عام 2025.… — Dr. Nawaf (@DrNawaf41) January 5, 2024

وأشار ناشط إلى أن الله هو عالم الغيب "لكن الي أنا شايفه إني مع الأمير عبد الله، محد يستطيع تحرير القدس حاليا ولسنوات قادمة". ورد آخر: "هذا لا يعني أن القدس لن تتحرر ولن يتم غزوها مرة أخرى، قبل قدوم عيسى عليه السلام".

واعتبر أحدهم أن قول الأمير تركي إنه أكثر تفاؤلا يعني أنه لا يتفق مع أخيه، لأنه "إلى أن يحين موعد نزول المسيح ستكون إسرائيل قد احتلت أكثر من نصف الأراضي العربية، حتى خارج فلسطين" على حد قوله.

وأضاف آخر: "فلسطين من عمر عمرها وهي محتله من محتل لمحتل ولم تحصل على تغطيه إعلاميه واترزاق عليها مثل الآن والسبب ليس ديني إنما مصالح شخصيه لبعض الأطراف، وكل أهل الكتاب من مسلمين ومسيح ويهود احتلوها، وليس جديد اللي حاصل الآن إنما فقط في اعلام مركز على القضيه هذي بشكل مش طبيعي".

الله اعلم لكن الي انا شايفه اني مع الامير عبدالله محد يستطيع تحرير القدس حاليا ولسنوات قادمة — دحمي (@abudahmm1) January 5, 2024

المصدر: RT