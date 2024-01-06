القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس ومحيطها واندلاع اشتباكات بالبلدة القديمة (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مدينة نابلس تزامنا مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجيش في البلدة القديمة بالمدينة.

ووفقا لشهود العيان اقتحمت نحو 10 آليات عسكرية المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة.

وبحسب الشهود اقتحمت القوات منزل عائلة الأسير الدكتور غسان ذوقان في نابلس، وتمت مصادرة مركبته واقتحام مطبعة المناهل التي يمتلكها الدكتور وتدمير معداتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تعدي الجنود الإسرائيليين على منزل الأسير ذوقان والخراب الذي أحدثوه داخله.

واقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم أيضا أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

المصدر: وكالة وفا