الجيش الأمريكي: المدمرة "يو إس إس لابون" أسقطت مسيّرة أطلقها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن، بهدف "الدفاع عن النفس".

وجاء في بيان القيادة المركزية أنه "في 6 يناير، في حوالي الساعة 9:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أسقطت المدمرة يو إس إس لابون دفاعا عن النفس، طائرة مسيرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، على مقربة من السفن التجارية ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر، وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ 24 ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت في وقت سابق، عن عزمها على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

المصدر: RT