"على طريق القدس".. "حزب الله" ينعى 6 من مقاتليه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت

نعى "حزب الله" اليوم السبت 6 من مقاتليه، قتلوا في تبادل لإطلاق للنار على الحدود اللبنانية الجنوبية، في إطارإسناد "المقاومة الإسلامية" للفصائل الفلسطينية في غزة و"على طريق القدس".

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة أنه "يزف المقاتلين "الشهيد المجاهد مصطفى حسن سعد (أبو حسن نور) من مدينة بنت جبيل.. والشهيد المجاهد خضر علي مهنا (أبو علي رضا) من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد مصطفى محمود جابر (جواد عباس) من بلدة محيبيب في جنوب لبنان".

كما نعى الحزب "الشهيدين المجاهدين عباس حسين رمال (عبد الرسول) وعبد الله حسن الأسمر (أبو حسين) من بلدة العديسة في جنوب لبنان".

كما أعلن الحزب أن " المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن عبد جعفر (ذو الفقار) من مدينة صور" في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أمس الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT