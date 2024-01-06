فيديوهات توثق حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يبعد أكثر من 20 كلم عن حدود جنوب لبنان

أظهرت مقاطع فيديو عدة حجم الدمار من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في عمق الجنوب اللبناني اليوم السبت.

وأبانت مقاطع الفيديو مشاهد توثق حجم الدمار من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة كوثرية السياد، التي تقع ضمن قضاء صيدا في عمق جنوب لبنان، والتي تبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 21 كلم.

كما وثق مقطع فيديو لحظة استهداف الغارة الإسرائيلية بلدة كوثرية السياد.

وأفاد مراسلنا اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على بعض بلدات جنوب لبنان واستخدم قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا في قصفه لبلدة الخيام.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

إقرأ المزيد

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أمس الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

إقرأ المزيد

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT