تقارير بريطانية عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية قرب المخاء

أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO) بأنها تلقت تقريرا بشأن اقتراب 6 قوارب صغيرة من سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر قرب مدينة المخاء اليمنية.

وقالت وكالة عمليات التجارة إن الزوارق كانت تتجه نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق مدينة المخا الساحلية في اليمن.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن القوارب تتواجد على بعد حوالي ميل واحد من السفينة.

UKMTO WARNING 003 JAN 2024



SUSPICIOUS APROACH - UPDATE 001



https://t.co/qlApy9q9pq#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/KaWeRe5boi — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) January 6, 2024

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين أمس الجمعة، أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخنا.

هذا وقد قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا الثلاثاء الماضي صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر.

المصدر: وكالات