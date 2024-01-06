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تقارير بريطانية عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية قرب المخاء

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تقارير بريطانية عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية قرب المخاء
AFP
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO) بأنها تلقت تقريرا بشأن اقتراب 6 قوارب صغيرة من سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر قرب مدينة المخاء اليمنية.

وقالت وكالة عمليات التجارة إن الزوارق كانت تتجه نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق مدينة المخا الساحلية في اليمن.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن القوارب تتواجد على بعد حوالي ميل واحد من السفينة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين أمس الجمعة، أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخنا.

هذا وقد قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا الثلاثاء الماضي صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر.

المصدر: وكالات

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