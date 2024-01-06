تقرير إسرائيلي: تقدير احتمالات نشوب "حرب محدودة" في الشمال ما لم يتم التوصل لاتفاق سياسي مع لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بوجود تقديرات إسرائيلية حول أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإبعاد "حزب الله" عن حدود لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى "حرب محدودة" بين الجانبين.

ونقل الإعلام العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إننا على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق، لأن حزب الله لا يعبر للوسطاء عن رغبته في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وتمت الإشارة إلى أن "إسرائيل تخشى من سيناريوهين محتملين في حال اندلاع مثل هذه الحرب، هما تطور الحرب الى تصعيد شامل، وفقدان الشرعية الدولية والأمريكية".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأمس الجمعة، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له أن الحل المقترح على مستوطني الشمال الإسرائيلي هو أن "يتوجهوا إلى حكومتهم مطالبين إياها بوقف العدوان على غزة".

وأكد نصر الله أن "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع"، مضيفا: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".

كما قال أمين عام "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: I24" + RT"