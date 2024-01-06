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رئيس الوزراء الاسكتلندي: إسرائيل تمارس التطهير العنصري في غزة

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رئيس الوزراء الاسكتلندي: إسرائيل تمارس التطهير العنصري في غزة
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طالب رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الحكومة البريطانية بالتحرك لوقف الهجمات العشوائية الإسرائيلية في غزة.

وقال: "رفض الحكومة البريطانية ذلك أمر مخز. لقد حان الوقت لكي توضح بريطانيا لإسرائيل أن أفعالها في غزة تجاوزت بكثير الرد المشروع على هجمات حماس في 7 أكتوبر".

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وفي إشارة إلى دعوات وزراء الحكومة لتشجيع الهجرة من غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك، قال: "إذا لم يكن ذلك معادلا للتطهير العرقي، فأنا لا أعرف ما هو. غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولا ينبغي تهجير سكان غزة أو ترحيلهم قسرا من غزة". 

المصدرك يديعوت إحرنوت

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