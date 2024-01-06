وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال محادثاته مع بلينكن

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، إن الوزيرين قاما بتقييم المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ولفت فيدان الانتباه إلى التهديد الذي تشكله الهجمات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة بأكملها.

وأضاف: "دعا (فيدان) إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية. كما دعا إلى البدء المبكر في مفاوضات للتوصل إلى تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين".

كما ناقش الوزيران المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا والوضع في سوريا والعراق والمشاكل الإقليمية الأخرى.

وفي ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه دعا خلال محادثة مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التدخل في الوضع في قطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في ديسمبر الماضي، وكذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين دون شروط مسبقة.

وفي وقت لاحق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مماثلا، وصوتت الولايات المتحدة ضده، وخلافا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الجمعة إلى مدينة اسطنبول التركية، في محطة أولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية بعد محادثات مع فيدان.

المصدر: RT