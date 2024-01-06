حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية تغادر البحر المتوسط

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن حاملة "جيرالد فورد" ومجموعة سفنها غادرت البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق، "بعد انتهاء مهمتها لمنع التصعيد ضد إسرائيل".

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ووصلت حاملة "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط بعد تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مرابطتها في المنطقة تهدف إلى منع أطراف ثالثة من توسيع التصعيد ضد إسرائيل.

وتضم مجموعة السفن المذكورة إضافة إلى حاملة الطائرات طرادا صاروخيا، و4 سفن تحمل أسلحة صاروخية.

المصدر: نوفوستي