مراسلنا: سماع صوت انفجار جنوب إيران لم تعرف أسبابه بعد

أفاد مراسلنا بسماع صوت انفجار في مدينة شيراز جنوب إيران، ولم يعرف حتى الآن سببه، ونف الجهات الرسمية ما تم تداوله حول سقوط طائرة أو مروحية.

وحسب مراسلنا ترجع مصادر أن الانفجار نتج عن أعمال المناجم، ويجري التحقيق في سبب الانفجار، لكن من المحتمل أن يكون صوت الانفجار مرتبطاً بنشاط التعدين.

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ووقع الأربعاء الماضي تفجيران بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان، وأسفر عن أكثر من 90 قتيلا و284 إصابة.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس الجمع إن أحد الانتحاريين مواطن طاجيكي، بينما تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم، وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بهم فيما دانت عدة دول الهجوم.

المصدر:RT