مسؤول فرنسي يدعو لمنح العاملين في صحة غزة جائزة نوبل للسلام

دعا النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، توماس بورت، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة لما يعانونه من ظروف صعبة خلال تأديتهم لمهامهم.

وأوضح توماس بورت عبر منصة "إكس" أن "مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني"، مطالبا "الجميع بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة".

وأرفق البرلماني الفرنسي رابطا لحملة حول تأييد هذا المقترح، داعيا إلى التوقيع عليها.

À l’heure où les criminels de guerre israéliens massacrent le peuple palestinien, mobilisons-nous pour que les travailleurs de la santé de Gaza reçoivent le prix Nobel de la paix 2024. https://t.co/ggrn1R5VWQ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 6, 2024

وسلط الموقع الرسمي للحملة "www.change.org" الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم. كما أشار إلى مواصلة العاملين في الصحة، مهامهم رغم الغارات الجوية والدمار.

هذا وأفاد الموقع بمقتل 267 عاملا في قطاع الصحة بغزة، واختطاف وفقدان أكثر من 40 آخرين منذ بداية الحرب الأخيرة ولغاية 4 ديسمبر، فيما حظيت الحملة حتى الآن بتوقيع أكثر من 69 ألفا داعما لها.

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ92 تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 22722 قتيلا.

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المصدر: RT