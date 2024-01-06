مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في 94 بلدة ومدينة إسرائيلية محذرة من صواريخ أطلقت من جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بدوّي صافرات الإنذار في 94 بلدة ومدينة شمال إسرائيل بعد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

كما أشارت مراسلتنا إلى دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرات مسيّرة.

ونشرت مواقع إعلام فلسطينية خريطة لمناطق انطلاق صافرات الإنذار.

ومن جانبه أفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف مجموعة قامت بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وجاء في بيان الجيش: "متابعة للإنذارات في منطقة الشمال تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل في منطقة جبل ميرون حيث لم يتم رصد تسلل أي قطعة جوية معادية أو إطلاق قذائف صاروخية نحو مناطق أخرى في الشمال.

وأفادت مراسلة RT أمس الجمعة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية جددا القصف على عدد من القرى في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه تم استخدام نوع جديد من القنابل الفوسفورية الدخانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: وسائل إعلام