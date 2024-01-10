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بلينكن يؤكد لعباس دعم واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية

أخبار العالم العربي

بلينكن يؤكد لعباس دعم واشنطن
AP
بلينكن وعباس
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.

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وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد لعباس خلال لقائهما في رام الله اليوم الأربعاء موقف واشنطن الثابت تجاه وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وعيش البلدين في سلام وأمن.

وبحث عباس مع بلينكن في المقر الرئاسي برام الله، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وتمكين مراكز الايواء والمستشفيات من القيام بدورها، في تقدم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل قادما من السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا ثم إلى اليونان والأردن وقطر  والإمارات.

المصدر: أ ف ب

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