بلينكن يزور البحرين في محطة لم يشملها جدول جولته الإقليمية

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البحرين اليوم الأربعاء في محطة لم يشملها جدول جولته في الشرق الأوسط، حسب مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن بلينكن الذي زار إسرائيل الثلاثاءن ورام الله الأربعاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه لاحقا إلى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية حول غزة.

والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير 2024".

المصدر: "أ ف ب" + RT