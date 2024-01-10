كبير مستشاري بايدن زار قطر لبحث ملف الرهائن والتوترات الإقليمية

زار بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط قطر حيث بحث مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوترات الإقليمية، وجهود تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد أبقى البيت الأبيض والحكومة القطرية الرحلة بعيدة عن الأضواء، ولم يعلنوا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدروا بيانا عن لقاءه مع رئيس الوزراء القطري.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، ورفضت السفارة القطرية في واشنطن العاصمة التعليق.

وتأتي رحلة ماكغورك في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية لمناقشة الحرب في غزة والتوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

والتقى بلينكن يوم الثلاثاء في تل أبيب مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، مشددا على أن إعادة جميع الرهائن إلى أسرهم يمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية.

كما ناقش بلينكن قضية الرهائن مع رئيسي جهازي الموساد والشين بيت في إسرائيل.

المصدر: axios