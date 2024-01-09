"أكسيوس": إسرائيل ستربط عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بتحرير الرهائن لدى "حماس"

قال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل لا تعارض عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها ستقرن ذلك بتحرير الرهائن لدى "حماس".

وكتب الموقع نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: "إسرائيل لا تعارض بشكل أساسي السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، سيبلغ المسؤولون لإسرائيليون الوزير أنتوني بلينكن أن القرار بشأن مثل هذه الخطوة يجب أن يكون جزءا من صفقة رهائن جديدة".

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وبحسب أحد المصادر، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن مسألة عودة الفلسطينيين تشكل أداة ضغط خطيرة في يد إسرائيل، وهي ليست مستعدة للتخلي عنها دون إحراز تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن لدى "حماس".

وأضاف المصدر أن إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة ستتضح خلال أسابيع قليلة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي آخر، تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أن عودة سكان القطاع ستستغرق وقتا طويلا بسبب القتال المستمر والظروف هناك.

وتعتقد مصادر "أكسيوس" أنه سيتم إبلاغ بلينكن خلال زيارته إسرائيل بأن الجانب الإسرائيلي مستعد لبدء التخطيط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة لعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة أو إلى ملاجئ مؤقتة توفرها المنظمات الدولية.

المصدر: نوفوستي