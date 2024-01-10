خبير مصري لـ :RT بلينكن يشتري الوقت لتل أبيب

صرح أستاذ التاريخ المصري الدكتور أحمد السيد الصاوي لـ RT اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء في زيارة للمنطقة من أجل كسب وشراء الوقت لتل أبيب.

وقال الصاوي : "ما زالت واشنطن تأمل في أن تحقق قوات الاحتلال انتصارا ما في غزة، وقد أعلنت دون مواربة أنها لا تؤيد وقف إطلاق النار في غزة في هذه المرحلة عسى أن تفلح تل أبيب في تحقيق شيء من أهدافها المعلنة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توغلها في غزة".

وأضاف: "ما جاء به بلينكن ليس أكثر من خطة إلهاء لأصدقاء أمريكا في المنطقة يعدهم فيها بأن الاحتلال سيتوقف عن حملة الإبادة وينتقل لعمليات عسكرية دقيقة وذلك لتخفيف ضغوط الرأي العام العالمي على تل أبيب".

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وتابع الصاوي: "ويلوّح لهم بأنه سيعهد لبعثة أممية بمهمة السعي لعودة سكان شمال قطاع غزة إلى ما تبقى من منازلهم مطعّما تلك الأقوال المعلقة في الهواء بحديث مبهم حول تمرير المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة.. خطة شراء الوقت لتل أبيب لا تتضمن فقط ما سبق بل تشمل أيضا تقييد فرص تحول الاشتباكات على جبهة جنوب لبنان إلى حرب إقليمية واسعة ".

وأشار الصاوي إلى أن واشنطن تضغط على أطراف لبنانية من أجل "لجم حزب الله وحمله على عدم توسيع نطاق ونوعية هجماته على شمال الكيان ويساعدها في ذلك مسؤولون أوربيون يتقاطرون على بيروت".

واختتم الصاوي قائلا: "طلب بلينكن من نتنياهو الحد من اندفاعه في تصعيد الاشتباكات مع حزب الله تجنبا لتفجر حرب إقليمية لا تريدها أمريكا في هذا التوقيت على أقل تقدير...يمكن القول بعد تجاهل هرطقات بلينكن حول عودة السكان لشمال غزة وتمرير المساعدات أن واشنطن تطلق يد تل أبيب في غزة ولكن مع تقليل القصف المساحي العشوائي وتقيد بالمقابل اندفاعها نحو إشعال حرب شاملة مع حزب الله..لكن لا يعني ذلك أن الأمور ستسير على هذا النحو خاصة مع استمرار الصمود الكبير للمقاومة في غزة واحتمال انفجار الوضع كليا في الضفة الغربية والسعي الحثيث من قبل نتنياهو لتوسيع نطاق الحرب من أجل تجنب نهاية حياته السياسية فضلا عن أن حسابات حزب الله يصعب التكهن بما يمكن أن تذهب إليه في مكافأة القصف الإسرائيلي بفضل ما لديه من إمكانيات تسليحية مؤثرة".

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل قادما من السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا ثم إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات.

المصدر:RT