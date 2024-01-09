نتنياهو يقرر وقف هدم المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بأن حكومته ستوقف إخلاء وهدم المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية خلال الحرب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "سنوقف إخلاء وهدم منازل المقاتلين وجنود الاحتياط في غوش عتصيون خلال الحرب".

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "افترض بنيامين نتنياهو أنه طالما استمرت الحرب، يجب وقف إخلاء وهدم منازل المقاتلين وجنود الاحتياط في مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وبحسب المكتب، فإن ذلك يأتي "لمنع تكرار أحداث مثل ما حدث اليوم في غوش عتصيون".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي أخلى صباح اليوم الثلاثاء، مباني أقيمت في مستوطنة غوش عتصيون.

ونقلت الصحيفة عن المستوطنين الذين تم إخلاء منازلهم، قولهم: "من حولنا مئات المنازل العربية غير القانونية التي تم بناؤها بهدف واحد: إنشاء بنية تحتية لدولة فلسطينية على الأرض، والقائد الأعلى لا يمسها"، وفق تعبيرهم.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شن هجوما عنيفا على وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب إخلاء منازل في مستوطنة غوش عتصيون.

وأضاف الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف: "بدلا من وقف وتدمير الاستيلاء الفلسطيني غير القانوني على الأرض، اختار غالانت أن يضع إصبعه في عين المستوطنين والمقاتلين. وهذا استمرار لمفهوم تحويل المحب إلى عدو والعدو إلى محب".

المصدر: RT