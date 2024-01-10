وزارة الدفاع البريطانية توجه تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين عقب أكبر هجوم لهم في البحر الأحمر

نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة المدمرة HMS Diamond، لافتا إلى أنها نجحت إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بين عشية وضحاها، نجحت سفينة HMS DIAMOND، إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن".

وأضاف البيان: "باستخدام صواريخ وقذائف Sea Viper، دمرت DIAMOND العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية المتجهة إليها والسفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار لـDIAMOND أو طاقمها".

وأردفت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها: "لقد أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها في السابق أن هذه الهجمات غير القانونية غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب..سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي"، على حد قولهم.

HMS DIAMOND, along with US warships, has repelled the largest attack by the Iranian-backed Houthis in the Red Sea to date.



Destroying multiple attack drones with her guns and sea viper missiles. pic.twitter.com/kFjFKj6TM6 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 10, 2024

وأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وكانت قد أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في اتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو تهديد التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

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ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.

المصدر: RT