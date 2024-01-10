 
مباشر

وزارة الدفاع البريطانية توجه تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين عقب أكبر هجوم لهم في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع البريطانية توجه تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين عقب أكبر هجوم لهم في البحر الأحمر
AFP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr8d

نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة المدمرة HMS Diamond، لافتا إلى أنها نجحت إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بين عشية وضحاها، نجحت سفينة HMS DIAMOND، إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن".

وأضاف البيان: "باستخدام صواريخ وقذائف Sea Viper، دمرت DIAMOND العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية المتجهة إليها والسفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار لـDIAMOND أو طاقمها".

وأردفت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها: "لقد أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها في السابق أن هذه الهجمات غير القانونية غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب..سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي"، على حد قولهم.

وأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وكانت قد أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في اتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو تهديد التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

إقرأ المزيد
كيف نفذ الحوثيون
كيف نفذ الحوثيون "الهجوم الأكبر" في البحر الأحمر؟

ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا