سفير أوكرانيا لدى تركيا يكشف عن منح إسرائيل أسلحة كان مقررا إرسالها لكييف

صرح السفير الأوكراني لدى أنقرة، واسيل بودنار اليوم الأربعاء، بأن الحرب في غزة أثرت سلبا على تسليح كييف، وتم تزويد إسرائيل بأسلحة كان من المقرر إرسالها إلى القوات الأوكرانية.

وقال للصحافيين في مقر سفارة بلاده بأنقرة، إن "حرب غزة الحالية أثرت سلبا على تسليح الدول الغربية لأوكرانيا، وتسببت في انتشار تصور لدى الرأي العام العالمي بأن الحرب الأوكرانية الروسية، قد انتهت".

واعتبر سفير كييف أن "الإعلام العالمي نقل تركيزه من أوكرانيا إلى غزة، في مثال آخر على التأثير السلبي للتطورات في غزة"، وأكد أن "ديناميكيات السياسة الداخلية في الدول الغربية، أثرت أيضا على مساعداتها المقدمة إلى أوكرانيا".

في سياق آخر، أكد السفير الأوكراني أهمية دور تركيا في استئناف العمل باتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، لافتاً إلى إمكانية إحياء الاتفاق "في حال تأمين الشروط المناسبة" التي لم يفصح عن تفاصيلها.

ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعد أحد أكبر موردي القمح الأوكراني، مبيناً أن المنظمة الدولية لديها مستودعات في دول مثل إسبانيا ومصر، فضلاً عن تركيا، وتابع بودنار: "تثبيت أسعار القمح هو نجاح يحسب لتركيا وأوكرانيا".

وبشأن المستجدات في بلاده، قال إن "موسكو تقوم بتحديث صناعتها الدفاعية لمواصلة الحرب"، مبينا حصول أوكرانيا على معلومات تفيد بتصنيع موسكو مسيرات بحرية، وأنهم أطلعوا تركيا على هذه المعلومات.

وشدد على أهمية عدم تمكن السفن الروسية من الدخول والخروج إلى البحر الأسود، بالنسبة لأوكرانيا، بسبب تطبيق تركيا أحكام معاهدة مونترو بشأن المضائق، وأردف السفير الأوكراني: "نستطيع حماية أوديسا بفضل إغلاق المضائق".

وبخصوص العلاقات بين أنقرة وكييف، قال بودنار إن حجم التبادل التجاري بينهما اقترب من 8 مليارات دولار، وأضاف أن أوكرانيا تقوم بتأمين المحركات لمشاريع تركيا المتعلقة بإنتاج الطائرات المسيرة والمروحيات، ولفت إلى استمرار المباحثات بين تركيا وأوكرانيا على صعيد رئيسي البلدين للتوصل إلى اتفاق آخر لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وأشاد بدور أنقرة في إعادة قادة كتيبة آزوف إلى أوكرانيا، بعد تحريرهم في إطار صفقة تبادل أسرى بين البلدين المتحاربين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الصراع في الشرق الأوسط صرف تركيز العالم عن أوكرانيا، وقال: "الصراع في الشرق الأوسط له تأثير سيء للغاية على أوكرانيا ومساعداتها".

وقد أحبط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، طلب البيت الأبيض النظر في توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل إلى جانب تمويل احتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع الخاص بتقديم الدعم لأوكرانيا.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا، حيث تقترب المساعدات العسكرية الأمريكية من النفاد.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يوم الثلاثاء، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

المصدر: RT