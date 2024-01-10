الجيش المصري يتفوق على الإسرائيلي

كشف التصنيف الدولي لجيوش العالم حسب مركز Global Fire Power لعام 2024 حلول الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا، والجيش الإسرائيلي في المركز الـ17.

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فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 23 والجزائر 26، وسوريا 60 والمغرب 61 والأردن 80 واليمن 81، والإمارات 51 والبحرين 86 ولبنان 118.

ووفق التقرير تحتل إسرائيل المكان 17 عالميا من حيث القوة العسكرية، في حين تحتل ايران المكان الـ14 .

وتحلل Global Fire Power البيانات حول جيوش العالم في عدة مواضيع مثل القوات البرية، الجوية والبحرية.

ومنذ عام 2006 تقدم الشركة بيانات تصنيف عام لـ145 جيشا

ويعتمد التصنيف النهائي على بيانات أكثر من 60 عاملا يتم فحصها، وتكون الدرجة المثالية 0.0.

ووفقا للتصنيف حصلت إسرائيل على الدرجة 0.2596، مقارنة بـ 0.2269 التي حصلت عليها إيران. وفي جزء من التقرير، يشير الى أن المزايا التي تتمتع بها إسرائيل تنعكس في الجغرافيا، في حجم جيش الاحتياط (أكثر من 115 ألف جندي)، وميزانية الأمن (زيادة بنحو 14 مليار دولار)، وسلاح الجو (أكثر من 61 مقاتلة).

وفي صدارة ترتيب القوة العسكرية العالمية، يبقى الوضع الراهن: الولايات المتحدة أولا (0.0699)، وروسيا ثانيا (0.0702)، والصين ثالثا (0.0706)، والهند رابعا (0.1023). أما كوريا الجنوبية، فتفوقت على المملكة المتحدة وحلت في المركز الخامس اركة لها المركز السادس.

المصدر: Global Fire Power