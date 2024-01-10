"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لتجهيزات تجسس في موقعي حدب البستان وحانيتا الإسرائيليين (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهداف تجهيزات تجسس في موقعي حدب البستان وحانيتا التابعين للجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف تجهيزات تجسس في موقعي حدب البستان وحانيتا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

ويوم الأربعاء، أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة".

- "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من مساء يوم الأربعاء نقطة ‏الجرداح‎ ‎بالأسلحة الصاروخية، ‏وأُصيبت إصابة مباشرة". ‌‏ ‏

‏ ‏ويوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقت سابق، أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جبهة لبنان مع إسرائيل "ردة فعل"، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنها نتيجة الحرب على غزة".

كما وجه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني (حزب الله) النائب محمد رعد، رسالة إلى تل أبيب، مؤكدا أن الحزب "حضر لهم ما لم يتوهموه في يوم من الأيام".

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

المصدر: RT