نائب نصر الله: جبهة لبنان ردة فعل ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية

أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جبهة لبنان مع إسرائيل "ردة فعل"، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنها نتيجة الحرب على غزة".

وأضاف نعيم قاسم في كلمة له: "فلتتوقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في جنوب لبنان، وأي نقاش لا وقت له أثناء المعركة وأثناء الحرب".

وتابع قاسم: "جاءنا موفدون كثيرون يدعون للاستقرار"، مؤكدا أنّ "حزب الله يدعو للاستقرار الذي يتم من الأصل عندما تتوقف إسرائيل عن عدوانها على غزة عندها سيحصل هذا الاستقرار".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لموقع ودبابة وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بوجود تقديرات إسرائيلية حول أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإبعاد "حزب الله" عن حدود لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى "حرب محدودة" بين الجانبين.

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله يوم الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: "النشرة" + RT