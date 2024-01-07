تحديث مستمر.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود وموقع ودبابة للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه لموقع ودبابة وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 4:00 من عصر يوم الأحد: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعات ‏لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل ‏وجريح".

- عند الساعة 3:30 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة في ‏موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها ‏بين قتيلٍ وجريح".

- عند الساعة 3:05 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقطة تموضع ‏لجنود العدو في المالكية بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح".‏

- عند الساعة 3:05 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.‏

- عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابته إصابةً مباشرة".

يتبع..‏ ‏