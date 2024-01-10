الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بسلسلة غارات بنى تحتية ومواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية ومبنى عسكري لحزب الله في منطقة اللبونة. كما قصفت طائرة حربية خلال الليلة الماضية مقر قيادة عسكري لحزب الله في كفر شوبا".

وأضاف: "قوات جيش الدفاع دمرت أمس موقع استطلاع لحزب الله في منطقة الخيام كما أغارت في ساعات الصباح على مبنى عسكري في منطقة الناقورة بعد إطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل اغارت طائرات حربية لسلاح الجو على بنى تحتية إرهابية ومبنى عسكري لحزب الله في منطقة اللبونة. كما قصفت طائرة حربية خلال ساعات الليلة الماضية مقر قيادة عسكري لحزب الله في كفر شوبا.



قوات جيش الدفاع أغارت ودمرت أمس موقع استطلاع لحزب الله في منطقة الخيام.

كما اغارت قوات الجيش… pic.twitter.com/IHsPrn9OC7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 10, 2024

المصدر: RT