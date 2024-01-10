 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr6x

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بسلسلة غارات بنى تحتية ومواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية ومبنى عسكري لحزب الله في منطقة اللبونة. كما قصفت طائرة حربية خلال الليلة الماضية مقر قيادة عسكري لحزب الله في كفر شوبا".

وأضاف: "قوات جيش الدفاع دمرت أمس موقع استطلاع لحزب الله في منطقة الخيام كما أغارت في ساعات الصباح على مبنى عسكري في منطقة الناقورة بعد إطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا