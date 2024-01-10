مقتل مواطن مدني لبناني بقصف إسرئيلي و"حزب الله" يعلن استهدافه لموقع ‏المرج وإصابته بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه لموقع ‏المرج الإسرائيلي ‎بالأسلحة المناسبة، فيما قتل مواطن لبناني مدني إثر قصف إسرائيلي على بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر اليوم الأربعاء موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة". ‌‏ ‏ ‏ ‏

في حين أفاد مراسلنا بمقتل مواطن لبناني مدني من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر كلا جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية أطراف بلدات الضهيرة والجبين ويارين في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت حرج بلدة حانين في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

المصدر: RT