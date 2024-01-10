اشتباكات عنيفة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين (فيديو)

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء مدينة جنين وأطراف مخيمها في الضفة الغربية وسط اشتباكات عنيفة.

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واقتحمت آليات الجيش المدينة من كافة مداخلها، وشرعت الجرافات بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في عدة أحياء، كما قام الجيش الإسرائيلي باطلاق قنابل ضوئية في مخيم جنين.

وفي وقت لاحق، تمركزت قوات إسرائيلية في أطراف المخيم وحي الزهراء، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، وتم الدفع بتعزيزات جديدة من شارع الناصرة، مع تدمير الشوارع والبنية التحتية وعدد من المركبات، كما دمرت البنى في المخيم الجديد.

وفي طولكرم شمال الضفة، اقتحمت آليات الجيش فجر اليوم الأربعاء، المدينة من محورها الغربي، وتحديدا شارع جامعة خضوري وشارع المقبرة ودوار زياد دعاس، وأجرت عملية تفتيش واسعة في البيوت، وأخضعت سكانها للاستجواب.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب محمود أديب شريتح بعد اقتحام منزل ذويه في محيط مقر جامعة القدس المفتوحة بطولكرم.

وأشارت العائلة إلى أنه تم إبلاغهم بأن نجلهم الثاني علاء مطلوب، وعليه تسليم نفسه.

المصدر: RT+ وفا