 
مباشر

البيت الأبيض: لا أدلة على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وحماس

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا أدلة على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وحماس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wra4

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الاميركي أن واشنطن لا تملك أدلة على وجود تعاون في المجال العسكري بين كوريا الشمالية وحركة حماس.

فقد قال كيربي خلال مؤتمر صحفي دوري عقده في البيت الأبيض ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا توجد أدلة على وجود أي شكل من أشكال التعاون العسكري بين حماس وكوريا الشمالية".

وأضاف كيربي أنه ليس لديه بيانات "تدعم هذه الفرضية".

لكن المسؤول الأميركي كرر الادعاءات حول تورط كوريا الشمالية في تزويد روسيا بصواريخ باليستية، يزعم أنها تُستخدم في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
سيئول تزعم استخدام حركة
سيئول تزعم استخدام حركة "حماس" لأسلحة من كوريا الشمالية

وأكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في اكثر من مناسبة ًأن اتهامات الدول الغربية حول التعاون العسكري التقني غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية لا أساس لها.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزاعم واشنطن بأن بيونغ يانغ تقدم مساعدة عسكرية لموسكو بالشائعات.

في منتصف أكتوبر 2023، زعمت إذاعة آسيا الحرة أن مقاتلي حماس ربما استخدموا قاذفات القنابل اليدوية من طراز F-7 التي تصنعها كوريا الشمالية.

وفي نوفمبر، قال الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، إن هذه شائعات نشرتها وسائل إعلام تسيطر عليها الولايات المتحدة كجزء من حملة لتشويه سمعة بيونغ يانغ.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا