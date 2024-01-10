مصر.. البرادعي يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

انتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول أن إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي صفحته على منصة "إكس"، كتب البرادعي: "بلينكن: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم"، وليست تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "لا أساس لها" (تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن)".

وأضاف البرادعي: "عندما يكون اللجوء إلى القضاء "صرفا للانتباه"، لكن قتل المدنيين وتجويعهم "فعل قيم"..هذا منطق أورويل".

بلينكن: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم” [و] تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "لا أساس لها "



عندما يكون اللجوء إلى القضاء "تشتيت للانتباه" لكن قتل المدنيين وتجويعهم"فعل قيم "



منطق اورويل



The Guardian

US state secretary says

South "Africa’s… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 9, 2024

وكان قد صرح أنتوني بلينكن أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في تل أبيب "نعتقد أن رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يصرف العالم عن كل هذه الجهود المهمة".

وقد لجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".

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كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في وقت سابق أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على "أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل وكّلت محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 قتيلا، والجرحى إلى 59.410 منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT