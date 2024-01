مصر.. البرادعي يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص إحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

بلينكن: "قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم” [و] تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "لا أساس لها "



عندما يكون اللجوء إلى القضاء "تشتيت للانتباه" لكن قتل المدنيين وتجويعهم"فعل قيم "



منطق اورويل



The Guardian

US state secretary says

South "Africa’s…