رئيس الأركان الإسرائيلي: بعد انتهاء القتال بغزة سنعرف كيف نحارب في لبنان

صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، بأنه بعد انتهاء العمليات القتالية في قطاع غزة ستعرف إسرائيل "كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان".

وجاءت تصريحات هاليفي خلال إجراء تقييم للوضع في وسط قطاع غزة مع قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 36 وقادة آخرين في الجيش الإسرائيلي.

وقال رئيس الأركان: "هذا القتال يدور في منطقة بالغة التعقيد، جزء منه تحت الأرض والآخر فوق الأرض، وهناك عدو تجهز منذ فترة للدفاع بطريقة منظمة، ومنطقة مأهولة وبها سكان، والكثير من المنازل، منطقة معقدة للغاية للقتال".

وأضاف بالقول إن "القيام بتفجير مثل المنظومات التي قمتم بتفجيرها خلال الأيام القليلة الماضية، هو مهمة معقدة للغاية، ويجب أن نقول، إننا نقوم هنا بأشياء لم نفعلها من قبل".

وتابع هاليفي: "عندما يحدث معنا أمر سيئ، وقد حدثت لنا بالفعل أمور سيئة جدا، وفقدنا عددا كبيرا من الأشخاص وأُصيب آخرون، عندها الشيء الوحيد الذي يتبقى أن نفعله كقادة هو أن نتعلم ونستخلص العبر".

وقال في معرض حديثه مع الجنود: "بعد ما فعلتموه بغزة، لا توجد قرية أو منطقة وعرة في لبنان لن تتمكنوا من الدخول إليها وتفكيكها، سنضعكم في الأماكن التي تستدعي ذلك، وستفعلون هناك كل ما يتطلبه الأمر، هذه حرب طويلة سنخرج منها بنتائج جيدة"، لافتا إلى أنه "بعد انتهاء القتال ستعرف إسرائيل كيف تفعل ذلك أيضا في لبنان".

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 23357 قتيلا و59410 مصابين، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، نشر عبر قناتها على "تلغرام" أنه "في اليوم الـ 96 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا، و59410 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها".

على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 520 قتيلا.

المصدر: RT + وكالات